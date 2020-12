Varese-Reggio Emila, coach Martino “Ritrovare la difesa per tornare alla vittoria”

4Queste le parole di coach Antimo Martino alla vigilia del match: “Abbiamo un forte desiderio di tornare in campo per disputare una prestazione in linea con quello che abbiamo dimostrato, puntando sull’intensità, sulla mentalità difensiva e sulla capacità di giocare insieme. Tutti questi aspetti ci potranno permettere di essere competitivi su un campo storico come Masnago e contro una squadra che ha un giocatore faro come Luis Scola, che sarà un onore affrontare. Abbiamo però la consapevolezza che la Openjobmetis non è di certo solo Scola. Sarà una gara difficile, che però vogliamo a tutti i costi provare a vincere”.

Ufficio Stampa Pallacanestro Reggiana