Varese – Reggio Emilia, Bulleri: «Loro saranno agguerriti. Servirà determinazione»

Ecco le parole di coach Massimo Bulleri in vista di Openjobmetis Varese-UNAHOTELS Reggio Emilia:

«Mi sembra doveroso fare un pensiero a quello che è successo in settimana e che ha coinvolto la Virtus Roma. Purtroppo si tratta di una faccenda che fa male a tutto il mondo del basket; è un pessimo messaggio al mondo esterno, per chi segue la pallacanestro e per chi si avvicina al nostro sport. Ci ritroviamo a fronteggiare questo genere di situazioni da diversi anni ormai e forse sarebbe ora di approfondire la questione per tempo in modo da evitare che queste cose accadano di nuovo. Parlando di basket giocato, veniamo da una buona settimana di lavoro anche se abbiamo dovuto rinunciare ancora una volta a Ferrero. Ciò nonostante siamo fiduciosi del fatto che domenica riusciremo a fare una bella partita. Reggio Emilia è una squadra dalle ottime potenzialità che fino ad oggi ha disputato ottime partite. Verrà qui con grande voglia di riscatto visto il ko subìto in casa contro Cremona quindi ci aspettiamo una squadra agguerrita e concentrata. Da parte nostra dovremo mettere grande determinazione e grande carica agonistica».

–

Uff stampa Pallacanestro Varese