Varese – Reggio Emilia, Galbiati: “Siamo in corsa e vogliamo continuare a ballare”

Le parole di Paolo Galbiati in vista di Pallacanestro Openjobmetis Varese-UNAHOTELS Reggio Emilia:

«Come avete visto dalle immagini dello spogliatoio dopo l’ultima partita, siamo in corsa, stiamo ballando e vogliamo continuare a ballare. Scherzi a parte, siamo un gruppo che sta bene insieme e che ha voglia di lavorare, impegnarsi e divertirsi; al di là di quelli che possono essere gli alti e bassi nel corso delle partite che comunque fanno un po’ parte del nostro DNA e dello stile di gioco, la squadra è viva e ha voglia di combattere. Ci aspettano sei partite toste ed importanti perché affronteremo sempre squadre in cerca di punti salvezza o punti playoff, ma dobbiamo guardare una gara alla volta, a cominciare da quella di domani contro Reggio Emilia, squadra dal roster profondissimo in cui sono ben mixati giocatori esperti del nostro campionato a giovani di qualità. Purtroppo per loro hanno fatto un po’ di fatica a trovare una chimica, ma ora sono in un buon momento perché sono reduci da tre vittorie nelle ultime quattro partite, alcune delle quali in scontri salvezza importanti. È una squadra dalla grande fisicità, motivo per il quale dovremo essere bravi a giocare la nostra pallacanestro facendoci “rincorrere”, attaccandoli e resistendo alle varie situazione che ci proporranno. Attaccheranno molto in post basso ed i mismatch potendo contare su un giocatore come Cinciarini che non è solo una macchina da assist per la squadra ma è anche capace di prendersi le responsabilità come successo nell’ultima gara contro Scafati dove è stato decisivo nei supplementari. Dovremo mettere un po’ di sabbia nei loro ingranaggi perché sono capaci di abbassare il ritmo giocando possessi molto lunghi con situazioni complesse quindi dovremo essere bravi a rallentarli e a portarli dove vogliamo noi; allo stesso tempo in attacco dovremo sfruttare i nostri vantaggi di rapidità e brillantezza che abbiamo sempre usato quest’anno».

