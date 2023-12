Varese-Reggio Emilia, McDermott: “Loro squadra forte. Dovremo incanalare l’energia dei nostri tifosi”

Le parole di Sean McDermott in vista di Openjobmetis Varese-UNAHOTELS Reggio Emilia:

«Tornare alla vittoria dopo tante sconfitte consecutive è stato molto bello, ma la cosa migliore è stata la reazione che abbiamo avuto tra primo e secondo tempo; nella prima frazione non abbiamo giocato bene, ma nel terzo e nel quarto periodo siamo riusciti a risollevarci con una prestazione di sostanza che alla fine è valsa la vittoria. È bello poter contare su questo slancio di entusiasmo in vista della partita di domani. Per avere la meglio dovremo giocare la nostra pallacanestro; Reggio Emilia è una squadra molto forte e lo sta dimostrando dall’inizio della stagione come testimonia la sua posizione in classifica. Dovremo giocare una bella partita rimanendo fedeli al nostro stile di gioco e mettendo il cuore in ogni giocata così come piace ai nostri tifosi. Sono convinto che con il loro supporto riusciremo ad avere tantissima energia, ma dovremo essere bravi ad incanalarla per fare le cose che possiamo fare».

Uff stampa Pall. Openjobmetis Varese