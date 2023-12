Varese-Reggio Emilia, Priftis: “Restare sul pezzo per 40 minuti”

By

Ultimo match del 2023 per la UNAHOTELS Reggio Emilia, che domani sera alle 20:30 sarà di scena sul parquet di Masnago per affrontare l’Openjobmetis Varese.

Coach Dimitris Priftis ha così presentato la sfida: “Ci attende una partita difficile in trasferta, contro una Varese che ha acquisito grande fiducia e sa esaltarsi quando gioca davanti al suo pubblico. È molto importante per noi restare sul pezzo per tutti i quaranta minuti. Dobbiamo controllare il ritmo della partita, visto che Varese è una squadra molto particolare, che vuole correre e colpire nei primi secondi dell’azione. Nella transizione primaria difensiva dovremo restare davvero concentrati ed essere pronti a contestare i loro tiri, soprattutto quelli da tre punti che fanno parte del loro dna. Altro aspetto chiave sarà il controllo delle palle perse e dei rimbalzi”.

La sfida verrà arbitrata dalla terna composta da Sahin, Gonella e Marziali e trasmessa in diretta su DAZN ed Eurosport 2.

Ufficio Stampa Pallacanestro Reggiana