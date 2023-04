Varese-Reggio Emilia, Sakota:”banco di prova durissimo”

Sei giornate al termine del campionato di Serie A UnipolSai: la UNAHOTELS Reggio Emilia farà visita in questo turno pasquale all’Openjobmetis Varese, con palla a due domani alle ore 20:30 al “Lino Oldrini” di Masnago (VA).

Queste le parole di coach Dragan Sakota alla vigilia: “Ci apprestiamo ad affrontare una squadra estremamente orientata verso il gioco offensivo: Varese è prima per punti segnati, ha il potenziale per andare sopra i 100 ogni singola partita grazie al loro talento. Stanno giocando una stagione molto positiva, bisogna far loro i complimenti per i risultati che stanno ottenendo e per la grande fiducia con cui scendono in campo. Sarà per noi un banco di prova difficile, ma in una situazione come la nostra dobbiamo essere mentalmente pronti ed aver la forza di riuscire a cogliere i momenti della partita in cui avremo la chance di portarla a casa”.

Ufficio Stampa Pallacanestro Reggiana