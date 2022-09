Varese ritrova la vittoria nel derby contro Urania Milano

Seconda vittoria in precampionato per la Pallacanestro Varese che supera tra le mura amiche della Enerxenia Arena Urania Milano con il risultato di 110 a 69. Ottima la prova dei biancorossi che, potendo contare su tutti gli effettivi (recuperato anche Tariq Owens), dopo un primo tempo equilibrato hanno dilagato nel risultato esaltando una Masnago già calda. I ragazzi di coach Brase torneranno in campo sabato per l’ultimo torneo di preseason; al PalaCiti di Parma andrà in scena la sfida contro Brescia (ore 17:30) per il Memorial Bertolazzi.

Varese inizia bene la gara grazie alla bomba di Johnson ma l’Urania non si perde d’animo e ribatte colpo su colpo rimanendo attaccata al match. La svolta arriva dal duo Caruso-Reyes, abili a guidare i loro sul momentaneo 27-22 del 10’. Nel secondo periodo gli ospiti prendono coraggio e fiducia, soprattutto dalla distanza; serve un Brown formato NBA a Varese per tenere, anche se di poco, il vantaggio al 20’: 49-48. Nel secondo tempo, Varese mette la quinta e dilaga nettamente nel risultato mandando tutti i giocatori in campo. Al 40’ il risultato si chiude sul definitivo 110-69.

PALLACANESTRO OPENJOBMETIS VARESE-URANIA MILANO: 110-69 (27-22; 49-48; 84-64)

Pallacanestro Openjobmetis Varese: Ross 9, Woldetensae 2, De Nicolao 9, Reyes 14, Librizzi 5, Virginio 6, Ferrero 3, Brown 25, Assui 2, Caruso 11, Owens 6, Johnson 18. Coach: Matt Brase.

Urania Milano: Potts ne, Piunti 4, Ebeling 2, Valsecchi 4, Kyndahl 16, Amato ne, Chiapparini, Pezzola ne, Montano 18, Contestabile ne, Pullazi 12, Cavallero 13. Coach: Davide Villa.

Uff.Stampa Pall.Varese