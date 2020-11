Varese-Roma, Bulleri: “Serve una gara importante”

Ecco le parole di coach Massimo Bulleri in vista di Openjobmetis Varese-Virtus Roma:

«Non è facile inquadrare la Virtus Roma visto tutto quello che si legge ultimamente; sicuramente troveremo una squadra agguerrita, che nell’ultima trasferta è uscita vittoriosa dal campo di Brescia e che sarà motivata dal proprio allenatore per venire a Varese e fare risultato. Sono certo che Bucchi saprà toccare le corde giuste dei suoi giocatori; lo conosco bene perché è l’allenatore che mi ha allenato per più tempo e mi ha accompagnato all’inizio, nel mezzo ed alla fine della mia carriera. Con lui c’è un rapporto importante e gli devo tanto. Ovviamente cercheremo di vincere indipendentemente da quelli che sono i nostri rapporti personali. Dovremo fare a meno ancora di Ferrero e De Vico; il primo tornerà presto, mentre per il secondo credo ci voglia ancora un po’ di tempo. La loro assenza pesa non solo nella partita, ma anche negli allenamenti durante la settimana. A prescindere da questo vogliamo fare una partita importante facendo in modo di avere il massimo da tutti i giocatori a disposizione. Jalen Jones? Ho trovato un giocatore che ha grande voglia e tanta motivazione; questa esperienza per lui può essere un trampolino di lancio per una carriera importante in Europa o, addirittura, per tornare dall’altra parte dell’oceano. Non gioca una partita ufficiale da marzo, quindi avrà bisogno di tempo sia da un punto di vista fisico che di conoscenza delle dinamiche di gioco della squadra e del campionato. Noi lo aiuteremo con ogni mezzo a nostra disposizione facendo in modo di ridurre al minimo questo tempo».

Uff.Stampa Pall.Varese