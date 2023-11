Varese-Sassari, Librizzi: «Loro sono squadra tosta. Servirà intensità»

Le parole di Matteo Librizzi in vista di Openjobmetis Varese-Banco di Sardegna Sassari:

«La vittoria di ieri contro Tbilisi è stata una vittoria fondamentale per il morale, per il gruppo, anche perché dopo il ko a Venezia siamo tornati a Varese ancora più carichi e con tanta voglia di riscatto. È stato un successo importante. Domenica affronteremo Sassari che è una squadra tosta ed è composta da ottimi giocatori; anche loro, come noi, non stanno vivendo un periodo semplice in campionato e quindi sono sicuro che arriveranno qui con il coltello fra i denti per ottenere i due punti. Per questo dovremo essere bravi a giocare con la faccia giusta e con intensità fin dalla palla a due».

Uff stampa Pallacanestro Varese