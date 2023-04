Varese-Scafati, Caruso: “Vogliamo solo vincere”

Le parole di Guglielmo Caruso in vista di Pallacanestro Openjobmetis Varese-Givova Scafati: «Quella di domenica contro Scafati è senza dubbio la partita più importante dell’anno. Abbiamo solo un obiettivo: la vittoria. Affrontiamo una squadra con grande talento che vanta giocatori davvero pericolosi nella metà campo offensiva; sarà importante limitare al meglio le loro caratteristiche principali per un successo che è più importante di tutto e davanti ad un pubblico che, come sempre, sarà spettacolare, magnifico. Non vediamo l’ora di scendere in campo. Per riuscire ad avere la meglio dovremo portare tanta energia che servirà a placare la loro fisicità; in difesa dovremo aiutarci, mentre in attacco dovremo muovere bene la palla per trovare diverse soluzioni. Se riusciamo a fare queste cose, con il pubblico di Masnago che ci spingerà possesso dopo possesso, possiamo ottenere i due punti in palio»

UFF.STAMPA PALL.VARESE