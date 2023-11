Varese-Scafati, Virginio: «Affrontiamo una squadra in forma. Occhio alle loro individualità»

Le parole di Nicolò Virginio in vista di Openjobmetis Varese-Givova Scafati Basket:

«Veniamo dalla sfida di FIBA Europe Cup in casa di Göttingen, dove abbiamo ottenuto una vittoria di carattere trovando lo spunto decisivo nel supplementare dopo aver passato tutta la gara ad inseguire. Viste le assenze importanti che avevamo, ritengo che da parte di tutta la squadra ci sia stato uno sforzo maggiore; possiamo e dobbiamo ripartire da qui per quello che verrà. Già nella sfida contro Napoli avevamo fatto dei passi in avanti anche se abbiamo commesso alcuni errori di troppo sui quali, però, abbiamo lavorato per arrivare pronti alla sfida di domenica contro Scafati. La Givova è una squadra che sta attraversando un buonissimo periodo come testimonia la vittoria contro Milano la scorsa settimana. Possono contare su giocatori forti come Alessandro Gentile ed esperti come David Logan, giocatori che possono cambiare l’inerzia della partita da un momento all’altro. Dovremo fare attenzione alle loro individualità cercando di giocare al meglio la nostra pallacanestro senza paura con la consapevolezza che alle nostre spalle avremo un palazzetto infuocato».

Uff stampa Pallacanestro Openjobmetis Varese