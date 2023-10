Varese – Tortona, Ulaneo: «Derthona squadra forte, ma il nostro pubblico ci darà la spinta»

Le parole di Scott Ulaneo in vista di Openjobmetis Varese-Bertram Derthona Tortona:



«Ci aspettiamo una partita non facile perché Derthona è una squadra molto forte e valida come testimonia la stagione dello scorso anno in totale continuità rispetto all’anno prima; questa stagione ha già affrontato, come noi, squadre difficili e sicuramente avrà voglia di fare bene. Sarà una partita complicata ma tornare a giocare di fronte al nostro pubblico ci darà una marcia in più e saremo sicuramente più motivati per riscattarci da quanto fatto in occasione della sfida contro la Virtus Bologna. Giocheremo con una maglia speciale che, oltre ad essere molto bella, esprime un bellissimo messaggio; andiamo a sostenere associazioni che combattono per una causa estremamente importante e quindi per noi è una responsabilità ma anche una cosa molto bella poter aiutare a diffondere il messaggio nel nostro piccolo».

Uff stampa Pallacanestro Varese