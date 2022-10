Varese-Trento, De Nicolao: “Siamo carichi per questa partita”

Ecco le parole di Giovanni De Nicolao in vista di Pallacanestro Openjobmetis Varese-Dolomiti Energia Trentino:



«Abbiamo un po’ di amaro in bocca per il risultato della partita contro Brescia, ma questa settimana in allenamento abbiamo lavorato sodo sugli errori commessi, prendendo consapevolezza del buono che, invece, abbiamo fatto per 35 minuti quando siamo riusciti a giocare una buona pallacanestro. Siamo molto carichi in vista della sfida contro Trento; abbiamo saputo che le prevendite stanno andando molto bene e questo non può che aumentare il nostro entusiasmo. Abbiamo voglia di vincere per tutti coloro che saranno presenti al palazzetto e per rialzare subito la testa dopo l’ultimo ko. Abbiamo già affrontato la Dolomiti Energia in precampionato ed è evidente che sia un’ottima squadra che può metterci in difficoltà da un punto di vista fisico; questa sarà la loro tattica e noi dovremo essere bravi a non farci condizionare cercando di giocare al meglio la nostra pallacanestro. Coach Brase? Mi trovo bene con lui e penso di poter parlare a nome dei miei compagni dicendo che il suo stile di gioco è particolarmente stimolante per tutti noi perché, pur avendo schemi e rotaie da seguire, abbiamo molta libertà di esprimere le nostre qualità. Quando questo è il contesto, si gioca con la mente sgombra».

Uff.Stampa Pall.Varese