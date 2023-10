Varese – Trento, Jemoli: “Loro squadra fisica che lotta fino alla fine”

Le parole di Matteo Jemoli in vista di Openjobmetis Varese-Dolomiti Energia Trentino:



«Trento è un’avversaria molto fisica che è abituata al doppio impegno giocando sia in Eurocup che in campionato. In questa stagione hanno avuto un buon avvio in entrambe le competizioni e le partite che hanno perso, non ultima quella di questa settimana in coppa contro Gran Canaria, le hanno perse sempre lottando fino alla fine. È una squadra atletica che vuole correre e pur non avendo a disposizione un ottimo giocatore come Baldwin, nelle ultime settimane è riuscita a trovare protagonisti diversi all’interno della stessa partita, come per esempio Ellis, giocatore giovane che sta facendo vedere ottime cose, esploso letteralmente in questo avvio di stagione. Per quanto riguarda noi, dovremo essere molto bravi a limitare i loro esterni e a vincere la lotta a rimbalzo».

UFF.STAMPA PALL.VARESE