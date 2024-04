Varese-Treviso, Bowman: “La chiave sarà entrare in campo con l’atteggiamento giusto”

Tutto ancora nelle mani della Nutribullet. Domenica 28 aprile alle 18.15 gli uomini di coach Frank Vitucci scendono in campo alla Itelyum Arena contro la Openjobmetis Varese allenata da Tom Bialaszewski. Se Varese si trova ad un passo dalla salvezza, Treviso Basket è ancora in piena bagarre con la Carpegna Prosciutto Pesaro, che pur trovandosi a due punti di distanza da TVB ha gli scontri diretti a favore. Per tale motivo, le ultime due giornate di regular season saranno fondamentali per Alessandro Zanelli e compagni, a partire dal match contro i biancorossi. Doppia diretta per questo snodo salvezza, su Eurosport 2 e su DAZN.

Reduce da tre sconfitte consecutive tra cui l’ultima al Taliercio, la Nutribullet vuole rialzare la testa nella partita finora più importante della stagione, con l’obiettivo di mantenere i due punti di vantaggio su Pesaro per giocarsi poi le proprie carte negli ultimi 40 minuti della stagione al Palaverde contro la Bertram Tortona. Nel match dell’andata disputato a Treviso fu Varese ad imporsi in volata per 96-101 (Robinson 23, Allen 23 + 10 r., Olisevicius 21; Mannion 30, Hanlan 20) in una partita ricca di spettacolo.

Due vittorie nelle ultime tre partite invece per la Openjobmetis, che nell’ultima giornata ha vinto in maniera netta al Palaserradimigni contro Sassari per 88-112, conquistando una grande fetta di salvezza. Per quanto a Varese basti perdere con meno di 19 punti di scarto per garantirsi la permanenza nella massima serie, il sold out dell’Itelyum Arena proverà a spingere i padroni di casa verso la vittoria per chiudere in bellezza davanti al proprio pubblico. Alla Nutribullet il compito di provare a rovinare la festa dei lombardi.

ARBITRI: Bartoli, Gonella, Capotorto.

MEDIA: Eurosport 2 e DAZN (previo abbonamento).

EX E PRECEDENTI: Un ex in campo sponda Varese: Davide Moretti, a Treviso dal 2015 al 2017. Due invece gli ex in casa Nutribullet TVB: coach Frank Vitucci (2012-13) ed il direttore sportivo Simone Giofrè (2011-15). I precedenti nella massima serie vedono Varese avanti per 5-3, con le ultime tre vittorie conquistate dalla Openjobmetis.

DICHIARAZIONI KY BOWMAN, GUARDIA NUTRIBULLET TREVISO BASKET:

“Dobbiamo presentarci con la giusta mentalità, aggressivi e pronti alla battaglia. In questa settimana ci siamo concentrati sulle nostre debolezze per migliorare e continuare a spingere sui nostri punti di forza, domenica a Varese non possiamo che scendere in campo con un unico obiettivo. Siamo noi a controllare il nostro destino, abbiamo dimostrato che possiamo restare a contatto con quasi tutte le squadre che abbiamo affrontato nel corso della stagione, ma adesso non possiamo più permetterci errori, dobbiamo fornire una prova costante per tutti e quaranta i minuti di gioco. Dobbiamo rimanere uniti, sia nei momenti positivi che in quelli negativi. La chiave sarà entrare in campo con l’atteggiamento giusto, tenere alta l’intensità in difesa per smorzare il più possibile le qualità di Varese. Sappiamo cosa c’è in palio, e non si tratta solo di noi ma di tutta la città di Treviso”.

Uff Stampa e Comunicazione Treviso Basket