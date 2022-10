Varese-Treviso, Jurkatamm: “Affrontiamo ogni gara per crescere”

simone fregonese 12:23 (6 ore fa)

NUTRIBULLET TREVISO BASKET DOMENICA A VARESE PER LA QUINTA GIORNATA DI SERIE A

La Nutribullet Treviso Basket affronta domenica la seconda trasferta consecutiva per la quinta giornata di campionato sul campo della Openjobmetis Varese alle ore 17.00 (arbitri Mazzoni, Attard e Bartolomeo), con diretta in streaming tv su Eleven Sports (in abbonamento, in questi giorni è attiva la promozione-sconto per i tifosi TVB, consultare le pagine social del club).

Squadra al completo per coach Marcelo Nicola che, dopo il ko di domenica scorsa sul campo della corazzata Segafredo Virtus Bologna, cerca domenica il primo blitz in trasferta della stagione al Pala Oldrini di Varese contro il team del coach statunitense Matt Brase reduce dalla bella vittoria in trasferta a Reggio Emilia (81-87). In classifica la Nutribullet TVB ha 2 punti dopo le prime quattro giornate, mentre Varese è a quota 4 dopo il successo in terra emiliana. Ex di turno Paulius Sorokas, lo scorso anno protagonista nella salvezza dei lombardi.

DICHIARAZIONI MIKK JURKATAMM

“Affrontiamo ogni partita per crescere e per mettere a frutto il lavoro intenso che stiamo facendo in settimana, ora abbiamo questa secondo trasferta in fila sul campo di Varese e cercheremo di fare una bella prestazione contro una squadra che ha iniziato bene la stagione e viene da una bella vittoria esterna. Loro hanno un gioco particolare molto incentrato sulla transizione che fanno molto bene, dovremo stare attenti a questo e giocare una partita intensa a partire dalla difesa per provare a vincere su un campo difficile.”

