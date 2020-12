Varese- Treviso, le parole di Mekowulu

Le parole di Christian Mekowulu, centro della De’ Longhi Treviso, in vista della sfida valida per la 13esima giornata di campionato:

“Penso che siamo pronti. Gli allenamenti sono andati molto bene, c’è una bella energia e tutti i ragazzi stanno dando il massimo per farci trovare pronti a fare ciò che dobbiamo fare – ovvero una buona partita a Varese. Abbiamo semplicemente lavorato su ciò che dobbiamo migliorare e ci siamo concentrati non necessariamente solo sulla difesa contro Varese, ma anche ad essere noi i primi a farci trovare pronti. Inizia ad esserci una buona chimica in squadra e ci siamo allenati davvero bene questa settimana, con energia. Credo che i ragazzi siano pronti, pur sapendo che Varese è una buona squadra. Loro vorranno sicuramente portarla a casa, ma vogliamo vincere anche noi: penso che domenica la spunterà chi dimostrerà di avere più voglia. Noi comunque siamo preparati e carichi per scendere in campo per conquistare un’altra vittoria. Non sarà facile, ma so che possiamo farcela e – appunto – abbiamo lavorato molto bene, siamo prontissimi per tornare a giocare e dimostrare che stiamo crescendo.”

Fonte ufficio stampa De’ Longhi Treviso Basket.