Varese-Treviso, Moretti: “Vogliamo vincere davanti ai nostri tifosi”

Le parole di Davide Moretti in vista di Openjobmetis Varese-Nutribullet Treviso Basket:

«Sappiamo molto bene quanto sia importante la sfida di domenica contro Treviso e conosciamo i nostri avversari. A prescindere da questo, dobbiamo pensare a noi stessi come lo scorso weekend a Sassari; dobbiamo fare il nostro gioco come abbiamo fatto per tutta la stagione e soprattutto vogliamo onorare l’ultima partita casalinga con una vittoria di fronte ai nostri tifosi. Mi dicono che con molta probabilità sarà un nuovo soldout e quindi sarà bello giocare davanti ad un palazzetto pieno che fa un tifo come pochi altri in Italia. Sarà una bellissima serata. Treviso? È una squadra che ha tantissimi giocatori di 1vs1 bravissimi a crearsi soluzioni dal palleggio, quindi dovremo essere bravi a limitare i loro giocatori di punta con la difesa di squadra, cercando, in attacco, di giocare al nostro ritmo».

UFF.STAMPA OPENJOBMETIS VARESE