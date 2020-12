Varese – Treviso, parla Bulleri: «La squadra è viva»

Ecco le parole di coach Massimo Bulleri in vista di Pallacanestro Openjobmetis Varese-De’ Longhi Treviso Basket:

«La settimana di lavoro sta procedendo bene; i ragazzi sono motivati e concentrati grazie anche alle certezze che abbiamo preso dall’ultima gara contro Venezia che però, purtroppo, non sono bastate per ottenere i due punti. Della gara contro la Reyer ho apprezzato l’atteggiamento lungo i 40′ di gioco che mi auguro di ritrovare anche domenica; per due volte siamo andati sotto di 9 punti ma in entrambi i casi siamo tornati in scia fino ad arrivare a giocarci la partita all’ultimo minuto. Questo è sintomo che la squadra è viva, che la squadra c’è, che c’è un gruppo che non si arrende mai, tutte caratteristiche fondamentali che ci devono spingere contro Treviso per fare quello che vogliamo. Quando sono arrivato sulla panchina biancorossa ero consapevole che questa avventura avrebbe riservato degli ostacoli ma, onestamente parlando, fa parte del gioco. La classifica che ci riguarda è qualcosa che ci fa pensare, ma ci deve interessare fino ad un certo punto; ora dobbiamo essere concentrati settimana dopo settimana. Alla fine valuteremo a che punto saremo».

Uff stampa Pallacanestro Varese