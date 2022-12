Varese-Trieste, Caruso: “Vogliamo tornare a vincere”

«Ovviamente l’assenza di Justin Reyes l’abbiamo sentita in occasione delle ultime due sconfitte ma dobbiamo dire che abbiamo anche affrontato due squadre di altissimo livello che, oltretutto, stanno attraversando un ottimo periodo di forma. Sono state due partite toste: la Virtus è una squadra che non ha bisogno di presentazioni e comunque ce la siamo giocata fino alla fine arrendendoci solo alle giocate di Belinelli e Teodosic; per quanto riguarda Pesaro, invece, abbiamo pagato a caro prezzo un secondo quarto nel quale siamo andati sotto quasi di 20 punti che ha reso difficile un recupero che, comunque, abbiamo sfiorato mostrando che siamo una squadra che non molla mai. Domenica torniamo in campo e dobbiamo farlo con la convinzione di ritrovare la vittoria davanti al nostro pubblico che ci regalerà sicuramente una grandissima atmosfera. Tra oggi e domani perfezioneremo la preparazione ed arriveremo pronti all’impegno. La chiave della partita sarà la continuità: dobbiamo essere costanti in tutti i quarti, non solo per 30 o 35 minuti. Questa purtroppo è una difficoltà che ci stiamo portando dietro da inizio anno anche se abbiamo mostrato dei miglioramenti in tal senso. Dobbiamo essere in grado di fare una partita solida per 40 minuti sia in attacco che in difesa e non dovremo regalare nulla ai nostri avversari perché sono una grande squadra. Sarà una bella sfida».

UFF.STAMPA PALL.VARESE