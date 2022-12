Varese – Trieste, Vicenzutto: “Per battere Varese useremo tecnica in attacco e forza in difesa”

Riportiamo in sintesi l’analisi proposta ieri dal vice di Legovich, l’assistant coach Andrea Vicenzutto, e pubblicata sul sito istituzionale della Pallacanestro Trieste, prima che giocatori e staff alabardati prendessero la strada verso la Lombardia.

Vicenzutto: “Sarà per noi una gara importante. Lo sarà per molte ragioni. Vogliamo cercare di fare bene essendo per noi un’occasione importante per voltare pagina. La seconda ragione è che ci troveremo davanti una squadra – Varese – ben oliata e di assoluto livello. Ad esclusione delle due sconfitte maturate contro Bologna e contro Pesaro, due ottime squadre, Varese aveva inanellato una striscia di risultati positivi che l’hanno portata ad essere in questo momento in classifica con 6 vittorie e 4 sconfitte, quindi nella parte alta della classifica. Detto ciò, troveremo uno dei migliori attacchi, in questo caso il migliore per punti segnati: Varese è una squadra che ha fiducia e che sta giocando una buona pallacanestro offensiva e molto pericolosa. La loro caratteristica principale è quella di giocare usando moltissimi possessi, spingendo il ritmo di gioco ad altissimo livello; questa è una cosa che li rende particolari e difficili da affrontare. È una squadra che può fare grandissimi parziali, e nelle ultime partite li abbiamo visti, con giocatori come Johnson, Brown o Colbey Ross, da una grandissima capacità realizzativa ma anche con altri tiratori come Woldentensae e Ferrero, in grado con il tiro dai tre punti di tirare fuori grandi parziali in pochissimo tempo, quindi questa sarà una delle cose a cui dovremo porre grande attenzione”.

Ancora Vincenzutto: “dopo la sconfitta con Brindisi abbiamo subito cercato di voltare pagina, cercando di capire cosa abbiamo sbagliato per far meglio la volta dopo. Abbiamo tuttavia cercato di prendere quanto di positivo fatto in una partita giocata contro una squadra importante. Da lì, abbiamo deciso di partire subito in direzione Varese per metterci tutti sui binari di una partita molto diversa per certi aspetti e per altri similare, in quanto Varese è un’altra squadra che, come Brindisi, ha tanti punti nelle mani. Dovremo quindi essere bravi sia a limitare la loro capacità offensiva che essere equilibrati nel nostro ritmo offensivo per cercare di utilizzare quelli che sono i nostri punti di vantaggio contro la loro difesa”.