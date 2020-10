Varese, tutti negativi i tamponi. Tra 48 ore altro tampone a Cavazzana e Ferrero

A seguito dei tamponi eseguiti nella mattinata di oggi, Pallacanestro Varese comunica che l’esito degli esami è risultato negativo per tutti i componenti del Gruppo Squadra, che comprende anche Giancarlo Ferrero e Vincenzo Cavazzana. I biancorossi, pertanto, riprenderanno l’attività nella giornata di domani ad eccezione di Ferrero e Cavazzana che continueranno a rimanere in isolamento in attesa di un secondo tampone che, come da protocollo, sarà effettuato fra 48 ore.

–

Uff stampa Pallacanestro Varese