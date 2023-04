Varese valuterà le motivazioni della decisione prima di fare eventuale ricorso

By

Pallacanestro Varese comunica che, all’esito della discussione presso la Corte d’Appello Federale, la penalizzazione comminata per la nota “vicenda Tepic” è stata ridotta a 11 punti, da scontare nella stagione in corso; è stata confermata per il resto la decisione di primo grado.

La Società, confermando il proprio convincimento di aver agito nel pieno rispetto delle norme e dei regolamenti federali, si riserva di valutare le motivazioni della decisione con il proprio collegio difensivo (Angelo Capellini, Giampiero Falasca, Daniele Bianchi, Sergio Terzaghi) prima di prendere ogni ulteriore decisione al riguardo.

Uff stampa Pallacanestro Varese