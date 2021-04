“Incontriamo una delle squadre più in condizione di quest’ultimo scorcio di campionato, come dimostrano i risultati che Varese ha ottenuto, anche a discapito di squadre importantissime, che non si battono certo per caso. Credo che questo sia dovuto a un equilibrio in squadra raggiunto con l’arrivo di Egbunu e soprattutto spostando Scola nel ruolo più naturale di “4”, oltre ad avere sempre avuto grande qualità in tanti giocatori: Beane, Douglas e Ruzzier, che conosciamo benissimo.

Una squadra che gioca molto fisico e, specialmente in casa, cercando di imporre il proprio ritmo. Credo che sarà molto importante impattare il livello di energia in ogni match-up difensivo, cercando invece dall’altra parte di andare a sfruttare le nostre caratteristiche per provare a mettere in difficoltà Varese, che, come tutti in queste ultime partite, è alla ricerca di punti. Quindi una partita che si preannuncia dura e che dovremo affrontare con molta attenzione”.

Ufficio Stampa Umana Reyer Venezia