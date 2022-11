Varese – Venezia, le parole di Ferrero: “Pronti per questa sfida”

Le parole di Giancarlo Ferrero in vista di Pallacanestro Openjobmetis Varese-Umana Reyer Venezia:

«Stiamo attraversando un ottimo momento di forma, alimentato ulteriormente dall’importante vittoria ottenuta due settimane fa sul campo di Scafati e finalmente potremo contare sul rientro di Justin Reyes che in questi giorni si è allento duramente per tornare in gruppo. Affronteremo Venezia, una vera corazzata costruita per vincere costituita da giocatori molto forti e molto fisici; ci aspetta una partita dura che dovremo affrontare con solidità giocando con il nostro ritmo e contando sulle nostre certezze. Dovremo essere compatti nei momenti difficili che inevitabilmente andremo ad affrontare, ma siamo consapevoli di poter contare sulla spinta del nostro fantastico pubblico che, come sempre, ha risposto presente all’appello. Non vediamo l’ora di vedere il palazzetto infuocato come piace a noi; siamo pronti!».

UFF.STAMPA PALL.VARESE