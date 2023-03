Varese-Verona, Ferrero: “Vogliamo fare una grande partita”

Le parole di Giancarlo Ferrero in vista di Pallacanestro Openjobmetis Varese-Tezenis Verona:



«Dopo la sconfitta di settimana scorsa abbiamo voglia di fare una grande partita. Ovviamente non siamo soddisfatti di quello che abbiamo fatto contro Sassari ed è per questo che questa settimana ci siamo impegnati a fondo in allenamento per essere pronti ad affrontare Verona, una squadra che come noi ha tanto bisogno di punti. Vogliamo assolutamente disputare una buona gara con la consapevolezza che al nostro fianco avremo un palazzetto infuocato che ci darà una grande mano. La Tezenis è una squadra tosta che, secondo il mio parere, ha raccolto meno di quanto abbia meritato perché ha tanto talento individuale ed è ben allenata. Sarà una grande partita; dovremo essere molto bravi a controllare i break e riuscire a mettere la nostra energia sia in attacco che in difesa per tutti i 40 minuti. Se riuscissimo a portare a casa la vittoria sarebbe un grande passo per il nostro campionato».

UFF.STAMPA PALL.VARESE