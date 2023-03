Varese – Verona, Ramagli: «Servirà forza morale, attenzione e concentrazione»

23^ giornata di campionato per la Tezenis Verona impegnata domenica in trasferta sul campo della Openjobmetis Varese alle ore 20:00 (diretta su Eleven Sports e Dazn).

Nella consueta conferenza pre-gara coach Ramagli ha introdotto così la sfida: “Affronteremo una squadra che gioca ad alto ritmo, che sta lottando nelle posizioni di prestigio della classifica per entrare nei playoff. In questo momento Varese occupa la quinta posizione, in coabitazione con altre squadre. È una squadra che ha una forte impronta e identità di gioco, legata alle caratteristiche dei propri giocatori, che riescono ad ottimizzare la capacità di giocare ad alto ritmo, di attaccare in contropiede, guidati da un palleggiatore che nel corso del campionato è cresciuto tanto. Colbey Ross era già stato un giocatore di riferimento nella partita di andata, lo è diventato ancora di più nel girone di ritorno. Sarà sicuramente importante anche il fattore campo e l’impatto del pubblico. Varese viene da una serie di sold out consecutivi, c’è grande entusiasmo, è una piazza di pallacanestro, una delle culle del basket italiano. In un momento di grande fulgore della squadra, la città si è accesa intorno ad essa. Ci saranno, dunque, non soltanto tutti i dettagli di natura tecnica, ma anche tutta la parte emotiva. Giocare a Varese davanti ad un palazzetto esaurito, con l’entusiasmo del pubblico, richiederà grande forza morale, grande attenzione, grande concentrazione e grande forza mentale perché sarà un dettaglio non da poco nella capacità di costruire una partita competitiva”.

Sulla settimana della Tezenis, coach Ramagli ha aggiunto: “È stata una settimana in cui abbiamo avuto un paio di stop, soprattutto uno abbastanza costante, legato ad una problematica infiammatoria. Ieri il giocatore ha provato ad allenarsi, anche se non è al top della condizione, anzi direi che sicuramente non lo è, ma credo che sarà disponibile. Gli altri, invece, sono stati disponibili. Mercoledì è arrivato Simon, che non si è allenato con la squadra fino a ieri sera. Nel primo allenamento insieme abbiamo cercato di sintetizzare e semplificare perché se la facciamo troppo lunga rischiamo di compromettere la capacità di fare, piuttosto che di pensare e quando si gioca bisogna fare e non pensare. Questo dovrà essere il leitmotiv nella preparazione della gara”.

Sull’arrivo del nuovo del giocatore, Justin Simon, coach Ramagli ha poi aggiunto: “Simon è un giocatore di energia, un giocatore di impatto fisico, quindi queste saranno le caratteristiche che, spero al più presto, riuscirà a metterci a disposizione, visto che arriva da un campionato terminato non da molto. Il suo stop è stato salutare per certi versi perché poco più di una settimana di tempo rispetto alla fine del campionato australiano gli è servita per ricaricare le batterie. Queste saranno le caratteristiche che metterà a disposizione della squadra, in entrambe le metà del campo”.

Uff stampa Tezenis Verona