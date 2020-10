Varese-Virtus Bologna, Bulleri: “Mi aspetto una risposta emotiva”

Ecco le parole di coach Massimo Bulleri in vista di Openjobmetis Varese-Virtus Segafredo Bologna:

«Dopo le due sconfitte consecutive contro Cantù e Cremona mi aspetto una risposta mentale ed emotiva da parte dei miei ragazzi. Ovviamente la Virtus è una signora squadra e vedremo alla fine cosa saremo riusciti a fare, ma in settimana abbiamo lavorato duramente sull’atteggiamento e sull’approccio alla gara, per cui mi aspetto dei passi in avanti. È ancora presto per pensare ad eventuali modifiche del quintetto base. Le scelte che vengono fatte sono basate su ragionamenti ed osservazioni che facciamo giorno dopo giorno; abbiamo valutato diverse opzioni ma non è detto che alla fine le metteremo in atto. Scola da 4 come contro Cremona? È un’opzione che ci può stare anche perché Luis dove lo metti sta bene. Sicuramente è un aspetto che abbiamo valutato e che siamo pronti anche a prendere in considerazione in base a diversi fattori. Dovremo fare una partita di grande aggressività, a prescindere dai duelli che si creeranno ruolo per ruolo. L’aggressività è la risposta che mi aspetto dalla gara della scorsa settimana ».

Uff.Stampa Pall.Varese