Varese – Virtus Bologna, De Nicolao: “Sarà importante il nostro ritmo”

Le parole di Giovanni De Nicolao in vista di Pallacanestro Openjobmets Varese-Virtus Segafredo Bologna:

«Domenica arriva a Varese la Virtus Bologna che è una delle migliori squadre del campionato, se non addirittura la migliore. Noi stiamo attraversando un ottimo momento di forma e siamo davvero carichi, non vedo l’ora. Affronteremo giocatori di assoluto livello come Teodosic e Mannion che secondo me sta facendo una grande stagione; sono veramente tanti, ma credo che con il nostro ritmo riusciremo a metterli in difficoltà. I rimbalzi? Sicuramente questo è un aspetto su cui dobbiamo crescere ancora; domenica dovremo essere bravi a non concederne loro troppi in attacco, ma la chiave, come detto, sarà il nostro ritmo con il quale proveremo ad indirizzare il match per portare a casa i due punti»

Uff.stampa pall.varese