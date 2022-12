Varese-Virtus Bologna, la sala stampa: le parole di Scariolo e Belinelli

Dopo la gara con Varese ha parlato in conferenza stampa coach Sergio Scariolo: “Voglio congratularmi con Varese in generale, grande atmosfera e un ottimo inizio di campionato, giocano bene e in maniera difficile da affrontare soprattutto dopo un impegno meno di 48 ore prima. Detto questo sono contento di come abbiamo giocato, siamo stati in controllo per tutta la partita anche se appena molli un secondo Varese ha velocità e capacità per rientrare in poco tempo. Abbiamo mosso bene la palla, 32 assist potrebbe essere un record: molti di Milos ma anche degli altri. Giocatori come Mannion e Camara stanno crescendo, dunque serata positiva. In qualche momento non sono stato contento di come abbiamo perso la palla: noi siamo una squadra che ha predisposizione di correre in campo aperto, soprattutto in campionato.”

Dopo la vittoria con Varese ha parlato ai microfoni di Eleven Sports l’MVP della gara, Marco Belinelli: “Sapevamo di incontrare una squadra che gioca una pallacanestro particolare, che era in fiducia davanti ad un pubblico caldo. Abbiamo commesso un po’ di errori ma non era facile giocare contro una squadra così. É arrivata una bella vittoria che ci fa bene, soprattutto dopo la sconfitta in Eurolega. I 21 punti? Cerco sempre di essere me stesso e di aiutare la squadra a vincere, è questo quello che conta. La verità è che c’è un gruppo vero, in ogni partita c’è un protagonista diverso e questo è importante anche in ottica futura.”

