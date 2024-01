Varese – Virtus Bologna, Moretti: “Loro una squadra di livello”

Le parole di Davide Moretti in vista di Openjobmetis Varese-Virtus Segafredo Bologna:

«Per uno come me a cui piace scendere in campo per aiutare la squadra in ogni modo possibile, stare ai box a causa dell’infortunio non è stato facile. Sono contento di essere tornato, anche prima del previsto; mi sono allenato duramente per poter tornare ad essere utile per i miei compagni in questa seconda parte di campionato che sarà molto difficile. La Virtus? È una squadra di altissimo livello così come Venezia che abbiamo affrontato la scorsa settimana; contro la Reyer ci eravamo preparati bene e quindi cercheremo di farlo anche in vista della sfida con Bologna. Sappiamo bene quali siano i loro punti di forza e quindi cercheremo di imporre il nostro gioco sapendo che affronteremo una squadra veramente ostica. Sono convinto che il pubblico ci darà una grossa mano per provare a portare a casa due punti fondamentali».

UFF.STAMPA PALL.VARESE