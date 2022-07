Vasilis Charalampopoulos: “Ho scelto Pesaro perché la VL ha creduto in me”

Vasilis Charalampopoulos si prepara per la nuova stagione che lo vedrà indossare la canotta della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro. Al momento si trova ad Atene: “Sono molto contento di entrare a far parte di questa squadra e di questo club. Ho scelto la VL perché ha creduto in me”.

Nella sua nuova esperienza con la maglia biancorossa ritroverà anche Valerio Mazzola: “Ho giocato con lui a Venezia. Per me questa sarà la terza esperienza nel campionato italiano (dopo Reyer Venezia e Fortitudo Bologna) che presenta un livello davvero molto alto. Io sono pronto a dare tutto per la squadra e per contribuire a ottenere risultati sempre migliori. Ho già parlato con Coach Jasmin Repesa, non vedo l’ora di iniziare questa nuova annata”.

Nella stagione 2022/2023 indosserà la canotta numero 33. Un numero non casuale, come ci spiega Vasilis: “L’ho scelto dal momento che il mio idolo è sempre stato Larry Bird, sia come giocatore che come persona”.

L’ala greca aggiunge: “Penso sia troppo presto per parlare di obiettivi e di aspettative per questa nuova annata. Al momento mi voglio concentrare sull’aiutare la squadra a fare il meglio possibile. Che tipo di giocatore sono? Senza dubbio mi piace passare la palla ma al tempo stesso anche tirare, senza tralasciare la fase difensiva”.

Ufficio Stampa Carpegna Prosciutto Basket Pesaro