Vazzoler: “Treviso riparte da Menetti ma tutti dovremo fare dei sacrifici”

Presidente Paolo Vazzoler, è passata una settimana dalla decisione di non far ripartire il campionato di A: anche Treviso Basket si era espresso per questa soluzione.

“Dissi che giocare sarebbe stato importante perché significava fine dell’emergenza; in questo momento tutti abbiamo messo in secondo piano gli interessi della squadra. Preoccupante è invece immaginare lo scenario futuro, per ora si possono fare solo ipotesi, capire che succederà a seconda di quali decisioni saranno prese. C’è anche il problema geografico: quando si riprenderà ci sarà ancora il limite degli spostamenti? E parlo anche dell’estero: gli atleti sono macchine sofisticate, rimetterli in moto non è facile. Ed il raduno è a Ferragosto, non lontanissimo. Il problema è che non ci sono regole certe: gli organi competenti del basket si adatteranno al decorso del virus ma anche loro oggi non sanno che fare, la situazione cambia quasi quotidianamente”.

Ci potrebbero essere problemi con il vostro Consorzio?

“Sinceramente non ho apprezzato granchè certi articoli. Lo sport è vettore di comunicazione oltre che di passione, e la comunicazione sarà tra le prime a subire dei tagli. Ma una grande eterogeneità di aziende significa che qualcuna ha meno problemi di altri, per cui parlarne oggi è prematuro. Di buono abbiamo l’atteggiamento, confermato anche dal CDA di UniVerso, di grande disponibilità e collaborazione, insomma c’è positività e mi piace rimarcarlo. Quindi il Consorzio resta un bene condiviso e, come tale, la volontà di preservarlo c’è sempre. Chiaro che un ridimensionamento ci sarà: tempo fa dissi facciamo un passo indietro per farne due in avanti. Lo si fa in famiglia, lo si farà in azienda. E qui sì che ci sarà bisogno di Lega, FIP e ministero dell’Economia”.

State per confermare Menetti: si ripartirà da lui.

"Con lui il progetto era a medio-lungo termine: promozione al primo colpo e la squadra, per quanto s'è visto, quest'anno ha mantenuto le promesse. Mi sarebbe piaciuto vedere, come avvenne un anno fa, quanto sarebbe migliorata nel girone di ritorno: è stata la brutta copia di quella che vorremmo vedere tra un anno. Max poi si è calato bene nella filosofia societaria e sarà con lui che costruiremo la squadra. In quanto agli stranieri, la loro provenienza potrebbe essere diversa dal passato: avranno paura di venire in Europa? Che assistenza medica pensano di trovare? Ad ogni modo ci sarà in tutto il mondo una riposizionatura dei contratti: il basket è spettacolo legato allo sport sorretto dalla biglietteria e dagli sponsor, queste sono le risorse da preservare, le TV valgono quasi zero. Se questo non ci sarà, o solo in parte, anche il beneficio che generi sarà ridotto in proporzione. Anche perchè nemmeno il mondo del lavoro sarà così roseo, ed allora tutti, ripeto tutti, dovranno fare dei sacrifici, dividendosi equamente quello che c'è come facevano una volta le famiglie".

Menetti, Fotu, Logan e Imbrò hanno contratti allungabili, gli altri in scadenza.

“Bisognerà verificarne la validità: quest’anno la continuità ha pagato, ora ci aspettano direttive dalla FIP ma intanto stiamo già al lavoro, valutiamo con i procuratori bilanci e prospettive dei giocatori. L’importante sarà far combaciare ogni tessera”.

Uff stampa LBA