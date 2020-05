Venezia, al via le procedure di rimborso agli abbonati

La stagione sportiva delle nostre squadre si è chiusa prematuramente a causa dell’emergenza sanitaria. Conseguentemente, la società è stata impossibilitata ad organizzare un certo numero di partite. A fronte di ciò l’Umana Reyer ha deciso di dare la possibilità a tutti i titolari di tessere EuroGold, EuroGold Exclusive, EuroFidelity e Fidelity valide per la stagione 2019/2020, di recuperare il valore economico di tali eventi sotto forma di voucher (come da disposizioni ministeriali) che sarà spendibile per l’ingresso ai prossimi eventi sportivi organizzati della società.

Per ottenere il voucher è necessario collegarsi al sito www.vivaticket.it e compilare on-line il relativo modulo.

Clicca qui per scaricare il PDF con le informazioni nel dettaglio per la procedura di rimborso.

La società coglie l’occasione per ringraziare ed abbracciare i propri tifosi: siamo già al lavoro per pianificare la stagione 2020/2021.

Duri i banchi!

Reyer.it