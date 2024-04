Venezia-Bologna, Banchi: “Obbligati ad una prova di sostanza e personalità”

By

Umana Reyer Venezia vs Virtus Segafredo Bologna. Palla a due domani, domenica 07 aprile, ore 18.15, Palasport Taliercio (Mestre).

Diretta: DAZN, DMAX e Nettuno Bologna Uno.

Arbitri: Mazzoni, Perciavalle, Gonella.

Indisponibili: Isaia Cordinier e Devontae Cacok.

Il pre-partita di Coach Banchi alla vigilia della partita di Campionato: “Venezia arriva a questa gara sulla scia di due importanti successi contro Milano e Napoli confermandosi ai vertici, come accaduto per buona parte di stagione. Già la gara d’andata ha dimostrato le loro potenzialità, per cui saremo obbligati ad una prova di sostanza e personalità.”

