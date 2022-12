Venezia – Brescia, coach De Raffaele: “E’ una vittoria che ci da continuità, stiamo crescendo per attitudine, equilibrio in campo e disciplina”

Le parole di uno soddisfatto coach dell’Umana Reyer Venezia dopo la vittoria contro Brescia

E’ stata una bella partita, di alto livelllo, quasi da playoff. Due squadre che hanno giocato a viso aperto e nell’ultimo quarto con una difesa dura e buoni attacchi. Complimenti a Brescia per la prestazione, ma sapevamo che loro sono una squadra di qualità che crescerà ancora. Per noi questa vittoria è ancora più importante perché arriva dopo la prestazione di tre giorni fa contro Bursaspor. Questa è una vittoria importante che ci da continuità, stiamo crescendo per attitudine, equilibrio in campo e disciplina. Una partita in cui oltre alle buone percentuali da 3 punti abbiamo mostrato anche una grande difesa e desiderio. Nei minuti finali abbiamo vinto ai rimbalzi e abbiamo fatto tanti assit, questo significa che ci siamo passati la palla. Quindi una buona vittoria che ci da continuità e pian piano si sta tracciando un solco che tutti i giocatori stanno dimostrando di voler seguire e di accettare con grande positività ed attitudine, soprattutto accentando con grande positività chi stava in campo e stava producendo per tutta la squadra -mi riferisco soprattuto a Parks, De Nicolao, Brooks che hanno fatto una partita importantissima. Questo è sinonimo di un gruppo che va nella stessa direzione e lavora duramente”.

De Nicolao ha fatto una partita straordinaria?

“Si, ha fatto una partita di grande sostanza sia in attacco che in difesa, togliendo pressione a Spissu, in una serata in cui Spissu e Freeman non hanno brillato. Andrea ha fatto una partita di grande spessore offensivo e difensivo, come Parks e Brooks, che ha contenuto molto bene Gabriel. Una Vittoria molto importante contro una squadra forte che gioca bene, non a caso venivano da 3 vittorie consecutive in campionato.”

La chiave è stata nell’ultimo quarto, in cui avete alzato il muro difesivo?

“Si, Credo che sia stato un passo avanti, accettando i contatti che invece nei primi due quarti avevamo subito. Nonostante questo, Brescia aveva segnato anche dei canestri importanti. Nella nostra difesa abbiamo avuto un’importante tenuta atletica perché in queste partite riuscire a fare un ultimo quarto di sostanza significa che stiamo lavorando nella giusta direzione. Inoltre, questa difesa da fiducia per il solco che martedì con la giusta attitudine era stato tracciato, al di là della vittoria o della sconfitta, ma questo modo di giocare, questo modo si stare in campo, e questa disciplina offensiva e difensiva pian piano con giocatori che si prendono le proprie responsabilità nei propri ruoli credo che sia una cosa importante. Sperando che rientri Bramos che in questa squadra è uno dei giocatori importanti”.

Prestazione di squadra ed un apporto molto importante dagli italiani?

“Concordo. E’ naturale perché alla nostra squadra, come abbiamo sempre fatto, abbiamo dato un’anima italiana importante, o almeno abbiamo fatto sentire tutti i giocatori allo stesso modo. Questo poi si traduce in un protagonista diverso. A noi interessa poco chi fa 20 punti, poi se gli italiani hanno questo modo di trascianare è tutto di guadagnato. Specialmente nel campionato, dove c’è l’obbligo di averlo perché vogliamo essere dei protagonisti come lo sono stati negli anni passati.”