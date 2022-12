Venezia – Brescia, coach Magro: “Questa partita è stato un bellissmo spot per la pallacanestro”

L’analisi del coach della Germani dopo la sconfitta in volata contro Venezia

Penso che questa sia stata una bellissima pallacanestro da guardare, da tifosi, da allenare è stata più difficile. Penso che sia un bellissimo spot per la pallacanestro, entrambe hanno difeso in maniera seria, dura, sono state capaci di fare dei break e di rientrare dai break e ritrovare canestri, quindi oggettivamente sono dispiaciuto per la partita. Come avevo detto e come aveva detto Walter non credo ci siano venti punti tra noi e Venezia, come era stata la partita di Eurocup. Sapevamo benissimo che Venezia aveva bisogno di fare una vittoria in campionato, a differenza che stia facendo benissimo in coppa ed il fatto che abbia trovato noi in questo momento penso sia stato uno stimolo in più a fare bene. Sono stati bravi, faccio i complimenti a Walter ed alla squadra. Abbiamo fatto una partita molto seria, c’è stato un momento molto confusionario che ci ha condannato nel quarto periodo, dove ci sono stati fischi che hanno spezzato il gioco, errori che entrambe le squadre non sono state in grado di convertire. Da lì in poi abbiamo subito dei canestri difficili, Brooks è entrato ed ha spaccato la partita con due canestri da tre punti importanti e noi in attacco abbiamo subito la loro capacità di mettere pressione sui nostri esterni. L’unico rammarico sei palle perse nel momento decisivo. Ho detto ai miei giocatori che devono tenere la testa alta e proseguire su questa strada, dobbiamo provare ad essere più cinici nei momenti che contano