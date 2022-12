Venezia-Brescia, Magro: “Rifarsi dalla sfida di EuroCup, snodo molto importante”

Nell’ambito della conferenza stampa di presentazione di Aleksej Nikolic, neo acquisto della Germani Brescia, coach Alessandro Magro ha provveduto a presentare l’importante e complicata sfida del Taliercio: “Ci aspetta una partita importante: dopo la pausa per le Nazionali, in campionato abbiamo conquistato tre vittorie consecutive e ci avviciniamo in un punto del torneo in cui potrebbe esserci una prima spaccatura in classifica. Quella di sabato sera, comunque, sarà una partita difficilissima, non tanto perché in coppa il risultato contro di loro sia stato decisamente infelice”.

“Andiamo a Venezia con una consapevolezza diversa, sapendo che loro stanno facendo il percorso inverso – prosegue l’allenatore della Germani -: la Reyer è una delle squadre più forti in EuroCup, mentre in Italia sta raccogliendo meno. Anche per questo, mi aspetto che da parte dei nostri avversari ci sia un livello di preparazione fisica e mentale importante, perché per loro vincere contro di noi significherebbe agganciare il gruppo delle squadre a quota 10 in classifica. Per noi, invece, tornare a casa con i due punti in palio vorrebbe dire mettere un piede nella Final Eight di Coppa Italia, anche se la chiusura della prima parte della stagione è ancora lontana”.

“Quella del Taliercio sarà una gara complicata dal punto di vista fisico, perché Venezia ha una squadra profonda, con grande capacità di andare spalle a canestro – conclude Magro -. Noi dobbiamo pensare di ripartire dalle buone cose che stiamo facendo in questo periodo e provare a fare di tutto per tornare da Venezia con una vittoria che ci darebbe una bella spinta in classifica”.

Fonte: Ufficio Stampa Pallacanestro Brescia