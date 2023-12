Venezia-Brescia, Magro: “Test importante per capire come reggiamo una squadra fisica”

Le dichiarazioni di Coach Alessandro Magro alla vigilia della sfida tra l’Umana Reyer Venezia e la Germani Brescia valevole per la tredicesima giornata di LBA:

“Siamo pronti alla prossima sfida in trasferta, l’ennesima trasferta che affronteremo in questo periodo e avevamo già detto quanto fosse impegnativo per via delle squadre che andiamo ad affrontare. La prossima avversaria sarà la Reyer Venezia, sarebbe stata di per se una partita di alto profilo, di cartello per noi ma ora lo è ancora di più alla luce della classifica. Si sfideranno la prima e la seconda ed avremo la possibilità in caso di vittoria di creare già un piccolo solco tra chi ci insegue.

Sarà una partita sicuramente da affrontare con le migliori energie, e cercheremo di recuperarle perchè abbiamo avuto una settimana più complicata delle altre per via dell’influenza. Abbiamo perso e recuperato 4/5 giocatori ma cercheremo di essere al 100% domani. Se parliamo di assenze non possiamo però sottolineare quanto Venezia abbia avuto fino a questo momento grandi problemi a trovare la chimica anche per via della vicenda Caboclo. Nell’ultima uscita, oltre a Simms mancavano i due playmaker De Nicolao e Spissu e Coach Spahija è stato costretto a cercare delle soluzioni tattiche all’interno del proprio roster. Roster che ovviamente è profondo, ma sappiamo quanto le assenze ti costringano a cercare sempre il bandolo della matassa e non è sempre facile. Dico questo perchè nonostante questi problemi Venezia in LBA è riuscita ad essere estremamente performante e arriva dalla vittoria in trasferta contro Bologna. Anche tatticamente avendo un solo centro di ruolo come Tessitori, ma con altri giocatori impegnati nel 5 come Brooks, Simms o Wiltjer, che gli permette di aprire il campo dando a Brown e Tucker la possibilità di esplorare tutto il loro potenziale in attacco non solo tecnico ma anche fisico. Dovremo curare la capacità che hanno gli esterni di attaccare 1vs1, di ripartire in contropiede dopo le palle recuperate. Venezia è una delle migliori squadre dal punto di vista difensivo in campionato e lo fa grazie all’impatto che può avere da un punto di vista fisico/atletico. Sarà un test importante di nuovo fuori casa contro una squadra che ha una taglia fisica da top team. Cercheremo di imporre il nostro gioco e vedere a che punto siamo nel nostro percorso. Ovviamente in caso di vittoria nessuno si sarebbe mai aspettato di passare un Natale con questo record, qualora arrivasse una sconfitta, stiamo comunque lavorando per cercare di tenere le migliori posizioni in classifica al termine del girone di andata. Colgo l’occasione per augurare un weekend di buona pallacanestro e soprattutto tanti auguri di Buon Natale con l’augurio di vederci in casa il 30 dicembre per la partita con Milano”.

Fonte: Ufficio Stampa Pallacanestro Brescia