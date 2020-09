Venezia – Brindisi, coach De Raffaele:” Servirà una partita molto attenta, soprattutto a livello di impatto fisico”

“Verrebbe da dire che questo campionato ricomincia per noi da dove si era finito, perché alla fine l’ultima partita dello scorso anno è stata con Brindisi e quest’anno riprendiamo proprio contro di loro, una squadra che è cambiata abbastanza nei nomi, ma non anche nella filosofia e nel modo di porsi in campo, figlia anche del fatto di avere la stessa guida tecnica. Una squadra che ha grande talento in diversi giocatori, che ama correre, con tanto atletismo e quindi un po’ ricalca le caratteristiche delle squadre di Vitucci.

È un esordio in campionato, anche se sarà un po’ anomalo per tutto quello che sappiamo. Però viene anche con grande voglia di rimisurarsi, di ripartire da zero, di essere subito pronti a fare il meglio possibile. Credo che servirà una partita molto attenta, soprattutto a livello di impatto fisico e di contenimento degli uno contro uno, perché è una squadra che, sotto questo aspetto, ha molte frecce al proprio arco”.

Ufficio Stampa Umana Reyer Venezia