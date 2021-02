Venezia – Cantù, la sala stampa di Bucchi e De Raffaele

In primis le dichiarazioni di coach Bucchi:

“È stata una partita veramente molto dura. Abbiamo fatto minuti di qualità, tuttavia ancora troppo a sprazzi. Dobbiamo avere la forza mentale e fisica di creare 40’ di intensità, la stessa intensità avuta stasera quando siamo andati sotto di undici. In quella situazione abbiamo reagito bene, aumentando di colpi in difesa. Dobbiamo riuscire a farlo per tutta la durata della gara però, è un passaggio fondamentale. Comunque qualcosa di meglio si è visto, come 4-5 azioni difensive consecutive in cui siamo stati capaci di non farli segnare. Ciononostante, abbiamo commesso qualche sciocchezza di troppo, quindi occorre dare continuità a fatica e sacrificio. Le cose da fare sono queste».

«La convinzione è che di cose buone ne abbiamo fatte, tuttavia, non è ancora abbastanza. Non ci importa fare solo alcune cose buone, conterà vincere le partite, punto. La strada è quella giusta. Chiudo facendo i miei complimenti a Venezia, incontrata in un buon momento e reduce da una striscia importante di vittorie. Non ci resta che tornare a casa pensando positivo ma più arrabbiati e convinti che mai» ha concluso Bucchi.

Ufficio Stampa Pallacanestro Cantù

A seguire l’analisi di coach De Raffaele: