Venezia – Cremona, coach De Raffaele nel prepartita: ” Credo che sarà una partita anche con ritmi abbastanza alti”

“Abbiamo molto rispetto di Cremona, come squadra e come club, perché credo che sia onestamente la vera rivelazione di questa stagione e la sua posizione è confermata e consolidata da prestazioni e da risultati. Anche l’ultima prestazione che hanno fatto in casa con Milano dimostra comunque la coesione e quanto questa squadra abbia, al di là di giocatori che si sono messi in mostra come Hommes, uno dei migliori “4” di questo campionato. Molto rispetto anche per il club, per quello che è riuscito a fare, anche con difficoltà, in questa stagione. Noi ci stiamo allenando bene, al di là di qualche problemino che ha avuto in settimana e ha ancora Daye con la febbre e Bramos a un piede, e al di là dell’assenza di Fotu. Stiamo crescendo, come ha detto dopo la partita di Brindisi, e abbiamo il desiderio di proseguire questo percorso. Quindi cercheremo di fare la miglior partita possibile: credo che sarà una partita anche con ritmi abbastanza alti, quindi dovremo essere bravi anche a contenere questa esuberanza di Cremona”.

Ufficio Stampa Umana Reyer Venezia