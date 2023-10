Venezia – Cremona, Spahija: “Giochiamo in casa, dobbiamo tirare fuori il meglio”

Sabato 14 ottobre alle 20.30 l’Umana Reyer sarà impegnata nell’anticipo della terza giornata di campionato. Al Palasport Taliercio arriva la Vanoli Cremona, neopromossa tornata in Serie A dopo una sola stagione in A2.

Nelle prime due giornate i lombardi hanno raccolto una sconfitta, a Trento, e una vittoria contro Sassari nel debutto casalingo, 86-74 (Denegri e Lacey 16, Adrian 14).

Gli orogranata, a punteggio pieno, cercano un successo per dare continuità alla propria classifica e alla crescita di squadra.

I precedenti

Sono 24 le vittorie per la Reyer contro le 9 della Vanoli, nei precedenti tra le due società. Venezia e Cremona si sono affrontate anche in diverse serie playoff, tra cui la semifinale scudetto nel 2019 vinta dagli orogranata nella decisiva gara 5.

Non c’è nessun ex della partita.

Neven Spahija

Abbiamo visto le due partite di campionato e altre di preseason giocate da Cremona. Giocano una bella pallacanestro segnando tanti punti e per questo dobbiamo giocare con la nostra filosofia difensiva in ogni possesso. Vedremo chi da parte nostra potrà scendere in campo, ad oggi non possiamo dirlo. Ma dobbiamo essere positivi e utilizzare ogni minuto sul parquet per imparare e migliorare. Giochiamo in casa, non ci sono scuse, dobbiamo tirare fuori il meglio dal roster che sarà disponibile per giocare.

Uff stampa Umana Reyer Venezia