Venezia – Fortitudo, la sala stampa: le parole di De Raffaele e Martino

Ecco le parole di De Raffaele:

“Abbiamo conquistato una vittoria molto importante per la classifica, per aver ribaltato la differenza canestri e per dare continuità al lavoro fatto dopo una settimana molto positiva con tre vittorie. A volte abbiamo mostrato un po’ di

stanchezza, ma alla fine l’abbiamo girata ancora una volta con la difesa chiudendo ogni spazio e avendo più lucidità in attacco, anche sbagliando qualche tiro in più. Nei primi due quarti c’è stata un po’ di frenesia accelerando i tempi senza leggere le situazioni, potevamo attaccare di più l’area e invece abbiamo preso qualche tiro ditroppo. Mi spiace fare i complimenti a Renzo Colombini – scherza De Raffaele – ma siamo cresciuti fisicamente, siamo alla terza partita in sei giorni. Anche mentalmente sono state gare impegnative, merito allo staff atletico. Ma è proprio la squadra che, quando c’è momento di urgenza, si compatta nella cosa che le dà energia. Noi non possiamo prendere energia dall’attacco ma da quello che facciamo in difesa. Da qui escono contropiedi, tiri aperti, le scorribande di Stone. Se facciamo l’errore di giocare a 100 punti a volte vinciamo ma molto spesso perdiamo.” Chiusa sulla prestazione di Ariel Filloy, tornato determinante dopo un periodo di difficoltà. “Questa partita ci restituisce Filloy, sono felicissimo per lui. So quanto ci tiene e so che, quando conta, lui ci sarà sempre. Questa prestazione porta fiducia a lui e all’ambiente nei suoi confronti. Più quadriamo il cerchio e più diventiamo consistenti. E’ la nostra forza”

Di diverso umore Antimo Martino:

“Abbiamo dimostrato grande solidità tenendo testa a una Reyer ora in fiducia e che può contare su rotazioni importanti. Fino agli ultimi 5′, prima di perdere un po’ di lucidità, siamo stati presenti anche se arrivavamo in condizioni precarie.”

Fonte Il Gazzettino