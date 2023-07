Venezia, le prime parole di O’Connell: “Sono competitivo e affamato di vittorie”

Alex O’Connell, in attesa di volare per la prima volta a Venezia, si sta allenando ad Atlanta (Georgia, USA) dove risiede anche la sua famiglia.

Alex ha rilasciato ai nostri microfoni la sua prima intervista da giocatore dell’Umana Reyer.

“Sono estremamente entusiasta di questa nuova sfida che mi aspetta e sono grato alla Reyer per la fiducia che ripone in me. Sarà la prima volta in Europa per me ed è fantastico che la pallacanestro mi permetta di giocare in un Paese meraviglioso come l’Italia. Per questo grande cambiamento che mi aspetta sono logicamente un po’ ansioso perché abbraccerò una nuova cultura e una nuova realtà. Sono un ragazzo a cui piace adattarsi ai cambiamenti e alle situazioni e sono sicuro che andrà alla grande.

Ho parlato con coach Spahija e sono eccitato di giocare in una squadra che avrà un’impronta di gioco e di pace moderna e simile a ciò che è l’NBA oggi. Credo che per me sarà facile integrarmi con il nuovo sistema Reyer e sono convinto lo sarà anche per i miei nuovi compagni. Sono un ragazzo competitivo e motivato a raggiungere traguardi importanti, ma so anche quanto sia importante essere un buon compagno di squadra. A Duke e Creighton ho imparato cosa vuol dire far parte di un gruppo forte e ambizioso: devi entrare in campo tutti i giorni con la giusta mentalità, indipendentemente dal tuo ruolo, da quanti minuti giocherai e da quanti punti segnerai. Sono insegnamenti che mi porterò dentro per tutta la carriera e che metterò a disposizione della Reyer. Sono affamato di vittorie e non vedo l’ora di conoscervi tutti”.

