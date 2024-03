Venezia-Milano, Fioretti: “Attenzione al loro campo aperto”

Con otto partite da giocare, lo scontro diretto del Taliercio rappresenta un crocevia fondamentale per la regular season dell’Olimpia e ovviamente anche dell’avversario di giornata, la Reyer Venezia. Le due squadre sono appaiata al secondo posto, ad una vittoria dalla seconda e due dalla prima. L’Olimpia viene da una settimana dolorosa con due sconfitte esterne, a Bologna in campionato, dove è stata interrotta una striscia di sette successi, e a Vitoria in EuroLeague. Dopo questa partita, avrà quattro gare in casa e tre in trasferta. Resterà un solo scontro diretto con la capolista Brescia ma alla penultima giornata. C’è da attendersi una Reyer molto motivata dopo la sconfitta interna con Sassari e alla viglia di due trasferte cui seguiranno due scontri diretti, in casa con Bologna e a Brescia. Il senso d’urgenza nel cercare di vincere questa partita sarà alto per tutte e due le squadre. L’Olimpia ha battuto la Reyer con 23 punti di scarto sia a Milano che a Torino in Coppa Italia, ma qui si gioca nella bomboniera di Mestre e sarà tutto molto diverso. L’Olimpia è partita per Venezia dopo l’allenamento all’Oakley Training Center: il roster, turnover a parte, è lo stesso di Vitoria quindi restano fuori gli infortunati Billy Baron, Alex Poythress e Pippo Ricci.

NOTE – Reyer Venezia-EA7 Emporio Armani Milano si gioca domenica 17 marzo alle ore 17:00 a Mestre. Diretta streaming su Dazn.

GLI ARBITRI – Carmelo Paternicò, Mark Bartoli, Sergio Noce.

COACH MARIO FIORETTI – “Quello di Venezia è uno scontro diretto e come tutte le partite che giocheremo di qui in avanti avrà un peso notevole sul piazzamento finale. Affrontiamo una squadra che ha in ogni ruolo giocatori che possono cambiare volto ad una partita. Dovremo cercare di contenere il più possibile il loro gioco in campo aperto e le molte situazioni di pick and roll centrale che creano dalla transizione. In attacco, dovremo essere più continui nel mixare il gioco perimetrale e le situazioni interne per avere un buon bilanciamento”.

