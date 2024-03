Venezia-Milano, Spahija: “Vogliamo reagire dopo l’ultima brutta prestazione”

Domenica 17 marzo alle 17.00 l’Umana Reyer Venezia maschile torna in campo sul parquet amico del Taliercio che sarà nuovamente sold out. Gli orogranata cercano il ritorno al successo contro la squadra più titolata d’Italia: l’Olimpia Milano, vincitrice di 30 titoli nazionali, di cui gli ultimi due consecutivi nel biennio 2021-23.

L’Umana si presenta alla sfida con il quarto posto in classifica con 30 punti (15-7) a pari merito proprio con le scarpette rosse che hanno vinto la gara d’andata 95-72 (Wiltjer 14). In stagione le due squadre si sono affrontate anche in semifinale di Coppa Italia con Milano sempre vittoriosa 100-77 (Kabengele 18).

Complessivamente le due squadre si sono affrontate già in 105 occasioni con un bilancio di 80-24 a favore dell’Olimpia.

Stefano Tonut e Jeff Brooks sono gli ex della sfida.

La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN.

Neven Spahija

“È stata una settimana molto dura, con tanta analisi, come succede dopo che si perde una partita che non si doveva perdere. Ma lo sport è così. Contro Sassari abbiamo giocato una bruttissima gara in attacco e in difesa, anche per la buona preparazione della Dinamo che è in un buon momento. Abbiamo giocato molto male, su 10 giocatori solo 2 hanno tirato dalla lunetta e questo dice tanto sul nostro grado di attività. Ovviamente è colpa nostra, non degli arbitri, ma di allenatore e giocatori. Abbiamo dato una brutta immagine di noi.

Succede a tutti, ma quando capita bisogna reagire. Questa settimana di lavoro è stata molto buona ed intensa, con meeting, video ed allenamenti. Milano è una squadra molto molto forte, con tanta qualità di squadra ed individuale. Noi, insieme ai nostri tifosi, vogliamo fare qualcosa di più”.

Uff stampa Umana Reyer Venezia