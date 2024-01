Venezia-Napoli, Spahija: “Vogliamo continuare a produrre ciò che stiamo mostrando ultimamente”

Dopo aver chiuso l’anno con il successo esterno al PalaSerradimigni di Sassari, l’Umana Reyer si appresta a tornare a calcare il parquet del Taliercio per la prima partita del 2024.

Domenica 7 gennaio alle 20.00, nella seconda partita del Reyer Day, gli orogranata sfidano Napoli in una partita molto importante per entrambe le formazioni. L’Umana è prima in classifica e vuole consolidare la posizione, anche in chiave griglia Final Eight di Coppa Italia, mentre la Gevi si presenta a Venezia con il quinto posto e in cerca di un successo che le garantisca il pass per Torino.

Sarà il quinto incontro in Serie A tra le due squadre con la Reyer che ha vinto tutti e quattro i precedenti.

Jordan Parks e Giga Janelidze sono gli ex della sfida che sarà anche un derby in casa De Nicolao: i fratelli Andrea e Giovanni sono i capitani di Reyer e Napoli.

Programma Reyer Day

Ore 16.30 – Secondo turno Coppa Italia serie A1 | Umana Reyer vs RMB Brixia Basket

Ore 20.00 – 15° giornata campionato LBA | Umana Reyer vs Gevi Napoli Basket

Neven Spahija

Prima di tutto colgo l’occasione per augurare buon anno a tutti, speriamo sia pieno di salute che è la cosa più importante. Noi vogliamo “continuare a produrre ciò che stiamo mostrando ultimamente”. Ora abbiamo un giocatore in più in una posizione in cui avevamo bisogno, Spissu e Simms tornano a disposizione e quindi ci sono tutte le condizioni per lavorare insieme. Se lavoriamo bene i risultati arriveranno prima o poi. Napoli gioca una volta alla settimana e mette in campo un “pace” alto, cambiano molto in difesa e hanno una qualità individuale molto alta.

Uff stampa Umana Reyer Venezia