Venezia – Pesaro, coach De Raffaele:”Sarà importante fare una partita con impatto fisico subito deciso”

“Non dobbiamo fare l’errore di confondere Pesaro con quella degli ultimi anni, quanto a struttura tecnica della squadra. Nel senso che è una squadra con valore, con qualità, con nomi anche importanti: non soltanto Filloy, che conosciamo bene, ma lo stesso Cain e poi giovani stranieri importanti. C’è poi la dimostrazione che, nelle due partite che ha disputato, nonostante le sconfitte arrivate alla fine, ha fornito due prestazioni, sia con Sassari in casa, sia a Cantù, stando spessissimo avanti nel punteggio. Quindi sarà importante fare una partita con impatto fisico subito deciso, una partita molto attenta, specialmente nei confronti delle caratteristiche dei singoli giocatori. Ovvero un’altra partita, come sono tutte in serie A, da giocare con grande attenzione”.

Ufficio Stampa Umana Reyer Venezia