Venezia – Pesaro, la sala stampa con De Raffaele e Repesa

Le dichiarazioni di coach De Raffaele

E a seguire uno soddisfatto coach Repesa

” Posso solo fare i complimenti ai miei ragazzi. Sono stati perfetti, solo a inizio match abbiamo perso qualche pallone di troppo permettendo a Venezia di conquistare tre rimbalzi in attacco nei primi tre minuti. nel secondo tempo abbiamo fatto una grandissima partita, siamo stati molto lucidi, abbiamo costruito tantissimi buoni tiri e li abbiamo realizzati. Andiamo a casa molto felici”.

“Questa è una vittoria di squadra – ha proseguito Coach Repesa – ognuno ha contribuito facendo un ottimo lavoro. È stato un piacere essere il loro allenatore e vedere come hanno giocato tutti i ragazzi. Massenat ha realizzato in modi diversi mentre Marko deve giocare con più fiducia, ma è giovane e in prospettiva può crescere ancora molto e diventare un giocatore di alto livello”.

